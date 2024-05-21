Радимов о «Краснодаре» в борьбе за чемпионство: «Не убеждает, не хватает баланса. Им надо пересмотреть многие вещи»

Теги Зенит Владислав Радимов Кристиан Нобоа Краснодар Лука Джорджевич Георгий Мелкадзе Иван Игнатьев Сочи Футбол

Владислав Радимов оценил игру «Краснодара» в заключительной части сезона.

В матче 29-го тура Мир РПЛ «Краснодар» обыграл «Сочи» со счетом 3:2.

– Я уже говорил, что «Сочи» проиграл чемпионат в осенней стадии, когда они сделали упор на три нападающих Мелкадзе, Джорджевича и Игнатьева, не соответствующих уровню РПЛ. И под ними должен был атаковать Нобоа... Ну, остальных я не беру, я беру главные фигуры.

– Это я все понимаю, а вот именно в этом матче ведь они были близки к тому, чтобы обыграть «Краснодар». Переволновались?

– Пенальти глупый, но, к сожалению, без ошибок не бывает. А дальше уже побежали забивать третий, потому что ничья их не устраивала. И их, как с «Динамо», поймали на контратаке.

– Такой «Краснодар», какой мы увидели в Сочи, убеждает в том, что он может бороться за чемпионство, хоть у него и призрачные шансы?

– Нет, не убеждает, им не хватает баланса. Им надо пересмотреть многие вещи, – сказал бывший игрок «Зенита».

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7 комментариев
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Ответ Чебурашка от Гены
Всего одна игра. Всё может быть. Я думаю, Краснодар победит. Вроде ещё и Тюкавин травмировался.
Нападающий ФК «Динамо» Константин Тюкавин может пропустить решающий матч с ФК «Краснодар» из-за травмы. Такую информацию опубликовал в соцсетях журналист Иван Карпов.
«Врачи дают оптимистичный прогноз. Возвращение Тюкавина в общую группу ждут уже в ближайшие дни.
ИВАН КАРПОООВ.
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Ответ Чебурашка от Гены
Ну может быть не совсем в форме.
зениут на это расчитыватьне стоит.У них если у Касссеры игра не пойдет то может большая рпоблема случиться.Не факт что они выиграют у Ростова,могут даже проиграть а Динамо может и ничьей хватить в Краснодаре.И Краснодару на это не нужно расчитывать,они буксуют в каждом матче в последнее время.Я скзал бы,что даже от судей большей зависит как матчи закончатся.
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Ответ Чебурашка от Гены
Ну может быть не совсем в форме.
Он голеностоп повредил.Индивидуально уже занимается.Намажут мазями,сделают укол если нужно и отправят в бой в таком важном матче.
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