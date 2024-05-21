Радимов о «Краснодаре» в борьбе за чемпионство: «Не убеждает, не хватает баланса. Им надо пересмотреть многие вещи»

Владислав Радимов оценил игру «Краснодара» в заключительной части сезона.

В матче 29-го тура Мир РПЛ «Краснодар» обыграл «Сочи» со счетом 3:2.

– Я уже говорил, что «Сочи» проиграл чемпионат в осенней стадии, когда они сделали упор на три нападающих , и , не соответствующих уровню РПЛ. И под ними должен был атаковать ... Ну, остальных я не беру, я беру главные фигуры.

– Это я все понимаю, а вот именно в этом матче ведь они были близки к тому, чтобы обыграть « ». Переволновались?

– Пенальти глупый, но, к сожалению, без ошибок не бывает. А дальше уже побежали забивать третий, потому что ничья их не устраивала. И их, как с «Динамо», поймали на контратаке.

– Такой «Краснодар», какой мы увидели в Сочи, убеждает в том, что он может бороться за чемпионство, хоть у него и призрачные шансы?

– Нет, не убеждает, им не хватает баланса. Им надо пересмотреть многие вещи, – сказал бывший игрок «Зенита».