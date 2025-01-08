Воспитанник «Спартака» Мелкадзе может вернуться в «Ахмат»

Георгий Мелкадзе , скорее всего, пройдет с «Ахматом » первый зимний сбор в Турции.

27-летний хавбек уже выступал за грозненский клуб на правах аренды в сезоне-2020/21.

Последним клубом Мелкадзе был «Колхети». В 33 матчах в 2024 году за грузинскую команду на его счету 6 голов и 5 результативных передач.

Также воспитанник «Спартака » известен по выступлениям за красно-белых, «Сочи», «Тамбов» и «Тосно».