Воспитанник «Спартака» Мелкадзе может вернуться в «Ахмат»
Георгий Мелкадзе, скорее всего, пройдет с «Ахматом» первый зимний сбор в Турции.
27-летний хавбек уже выступал за грозненский клуб на правах аренды в сезоне-2020/21.
Последним клубом Мелкадзе был «Колхети». В 33 матчах в 2024 году за грузинскую команду на его счету 6 голов и 5 результативных передач.
Также воспитанник «Спартака» известен по выступлениям за красно-белых, «Сочи», «Тамбов» и «Тосно».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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