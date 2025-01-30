Мелкадзе вернулся в «Ахмат». Контракт с воспитанником «Спартака» – на 2,5 года

Георгий Мелкадзе перешел в «Ахмат».

Грозненский клуб объявил о переходе нападающего на правах свободного агента – игрок присоединился к команде с начала подготовительных сборов. Контракт Мелкадзе рассчитан на 2,5 года.

Мелкадзе уже выступал за грозненский клуб на правах аренды в сезоне-2020/21.

Последним клубом воспитанника «Спартака » был «Колхети» – в 33 матчах в 2024 году за грузинскую команду на его счету 6 голов и 5 результативных передач.