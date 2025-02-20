Экс-хавбек «Урала» Бикфалви перешел в румынский «Оцелул»

Эрик Бикфалви перешел в румынский «Оцелул».

37-летний хавбек подписал с клубом контракт на полтора года. Бикфалви выступал в России с 2016-го, проведя восемь лет в составе «Урала ». Соглашение с ним было расторгнуто в январе.

Он сыграл в 227 матчах за екатеринбуржцев, забил 61 гол и отдал 22 ассиста. В текущем сезоне в его активе было два матча за команду в Мелбет Первой лиге.

«Оцелул » идет на 12-м месте из 16 команд в высшем дивизионе чемпионата Румынии.

Фото: ascotelul.ro