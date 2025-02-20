Экс-хавбек «Урала» Бикфалви перешел в румынский «Оцелул»
Эрик Бикфалви перешел в румынский «Оцелул».
37-летний хавбек подписал с клубом контракт на полтора года. Бикфалви выступал в России с 2016-го, проведя восемь лет в составе «Урала». Соглашение с ним было расторгнуто в январе.
Он сыграл в 227 матчах за екатеринбуржцев, забил 61 гол и отдал 22 ассиста. В текущем сезоне в его активе было два матча за команду в Мелбет Первой лиге.
«Оцелул» идет на 12-м месте из 16 команд в высшем дивизионе чемпионата Румынии.
Фото: ascotelul.ro
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Оцелула»
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