Бикфалви покинул «Урал» после 8 лет в команде. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию

Эрик Бикфалви покинул «Урал» после 8 лет в команде.

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Румынский полузащитник выступал за команду с января 2017 года. В текущем сезоне он провел только 2 матча за команду в Мелбет Первой лиге.

«Эрик влюбил в себя уральских болельщиков не только своим мастерством на поле, но и благодаря открытости. После домашних игр он старался обойти всех болельщиков, выслушивал их эмоции, просьбы, а затем еще в соцсетях переписывался с ними, чтобы договориться о передаче подарков.

Болельщики также платили ему своей любовью. Эрик видел посвященные ему плакаты, слышал, как трибуны скандировали его имя и знал, что его всегда ждут после матчей на улице Пирогова.

Вся эта история, которую невозможно полностью вспомнить в этой новости, уместилась в 8 лет. За это время он провел за «Урал » 227 матчей, забил 61 гол и отдал 22 ассиста.

От всего сердца выражаем Эрику благодарность за то, что все эти годы он жил нашим клубом. Знаем, что эта дружба продолжится и мы еще обязательно увидим нашу легенду в Екатеринбурге. Желаем нашему Тору успешного продолжения карьеры!» – говорится на сайте клуба из Екатеринбурга.