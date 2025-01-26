Экс-капитан «Урала» Бикфалви может продолжить карьеру в Румынии («Матч ТВ»)

Экс-капитан «Урала» Эрик Бикфалви может продолжить карьеру в Румынии.

Ранее сообщалось, что 36‑летний футболист ведет переговоры с ереванским «Пюником».

«Пюник »? Есть предложения получше, близко к дому», - приводит «Матч ТВ » сообщение информированного источника.

На прошлой неделе «Урал » объявил о расторжении контракта с Бикфалви . Игрок выступал за команду с 2017 года и забил 61 мяч в 227 матчах во всех турнирах.