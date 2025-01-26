Экс-капитан «Урала» Бикфалви может продолжить карьеру в Румынии («Матч ТВ»)
Экс-капитан «Урала» Эрик Бикфалви может продолжить карьеру в Румынии.
Ранее сообщалось, что 36‑летний футболист ведет переговоры с ереванским «Пюником».
«Пюник»? Есть предложения получше, близко к дому», - приводит «Матч ТВ» сообщение информированного источника.
На прошлой неделе «Урал» объявил о расторжении контракта с Бикфалви. Игрок выступал за команду с 2017 года и забил 61 мяч в 227 матчах во всех турнирах.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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