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  • Экс-хавбек «Урала» Бавин о криптовалютах: «В команде смеялись, когда говорил, что покупаю биткойн, они видели эту волатильность. Но здесь главное работать вдолгую, на дистанции все будет окей»
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Экс-хавбек «Урала» Бавин о криптовалютах: «В команде смеялись, когда говорил, что покупаю биткойн, они видели эту волатильность. Но здесь главное работать вдолгую, на дистанции все будет окей»

Юрий Бавин рассказал об интересе к рынку криптовалют.

Ты сейчас «медведь» или «бык»?
 
- (смеется) Я «бык», всегда «бык».

Расскажи о чем мы с тобой сейчас говорим.

– Мы говорим с тобой про фондовый рынок, про крипторынок, про биткойн, про то, что сейчас происходит в мире инвестиций. Ты либо «бык», либо «медведь».

Хоть я и на Камчатке родился. По идее, я «медведь», да? Но сейчас такой бычий настрой. И вообще он по жизни такой должен быть, потому что «бык» – это позитив, это наверх, а «медведь» – это такой негатив и пассив.

Расскажи об истоках твоей привязанности именно к крипторынку, к инвестициям.

– Попробую вспомнить именно тот момент, когда я к этому пришел. Это, наверное, было в «Урале». Это был мой первый сезон. Была хорошая первая часть, когда я много сыграл. И была вторая часть, когда я вообще не вышел ни на одну минуту.

Ты думаешь, что мне все не нравится, меня все бесит. Потом трезвый разум тебе говорит: «А если не футбол, то чем ты будешь заниматься? Тебе 23 года, что ты умеешь? Ты всю жизнь там мяч гонял. И если убрать твою зарплату, что ты из себя вообще представляешь и где ты будешь зарабатывать деньги, даже просто на еду?»

И в этот момент я начал понемножку знакомиться с тем, что делают люди с деньгами, зарплатами. Придет такой момент, и я расстроюсь, разочаруюсь и захочу закончить, все бросить и уйти, серфером стать или рисовать на пляже звезды, буду делать то, что я захочу. Как сделать так, чтобы у меня была эта возможность, чтобы какие‑то мои минимальные финансовые потребности закрывать?

И вот инвестирование мне показалось на тот момент самым оптимальным и самым нормальным [способом заработка], потому что когда ты играешь в футбол, ты не можешь заниматься никаким бизнесом, ты не можешь активно участвовать в чем‑то, а инвестирование сейчас удобно, все в телефоне.

Когда ты начал интересоваться всем этим миром криптовалют, тебе было с кем об этом поговорить?

– Да нет, не сказал бы, наоборот. Это было время «Урала». На тот момент это команда, где в основном все взрослые дядьки: Годзюр, Кулаков, Погребняк, Бикфалви, Димитров, – мой круг общения был. Никто даже 1990 года рождения не был, все были восемьдесят какого‑то. Поэтому, конечно, они скептически к этому относились.

У них были другие инструменты, они инвестировали в недвижимость, склады были. И более, наверное, понятные людям инструменты. Но у них и бюджеты были другие, и доходы. Им было что инвестировать. Я на тот момент все равно не обладал супербольшой зарплатой, каким‑то бюджетом за спиной, поэтому мне нужно было что‑то такое, что мне может дать больше «иксов» так называемых, поэтому я изучал этот рынок.

Конечно, они надо мной смеялись, особенно когда я им говорил, что покупаю биткойн, а они видели всю эту волатильность. А он скакал и падал. Все приводило к смеху. Но здесь самое главное понимание, что ты вдолгую работаешь, что на дистанции все будет нормально, все будет окей. Это психология.

Вот у меня была зарплата, я откладывал условно тысячу долларов на жизнь, полторы, еще что‑то, были премиальные, которые бонусом шли, а все остальное у меня шло по сути в инвестиции. Ладно, какую‑то футболочку купишь, кроссовочки, что‑то домой отправишь еще, но все деньги остальные для инвестиций, для того, чтобы что‑то с ними делать. Просто лежать они не могли, – рассказал бывший полузащитник «Урала».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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