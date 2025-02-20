«Ман Сити» проиграл 3 из 5 февральских матчей. Дальше – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм»
У «Манчестер Сити» в феврале больше поражений, чем побед.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы уступила «Реалу» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов – 1:3. Неделю назад мадридцы обыграли ее со счетом 3:2.
2 февраля «горожане» также были разгромлены «Арсеналом» (1:5) в АПЛ.
При этом 8-го «Ман Сити» удалось обыграть «Лейтон Ориент» (2:1) в Кубке Англии, а 15-го – «Ньюкасл» (4:0) в чемпионате.
23 февраля команда из Манчестера примет «Ливерпуль», а спустя три дня выступит в гостях у «Тоттенхэма».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости