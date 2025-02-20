«Ман Сити» проиграл 3 из 5 февральских матчей. Дальше – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм»

У «Манчестер Сити» в феврале больше поражений, чем побед.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы уступила «Реалу » в ответном стыковом матче Лиги чемпионов – 1:3. Неделю назад мадридцы обыграли ее со счетом 3:2.

2 февраля «горожане» также были разгромлены «Арсеналом» (1:5) в АПЛ .

При этом 8-го «Ман Сити » удалось обыграть «Лейтон Ориент» (2:1) в Кубке Англии, а 15-го – «Ньюкасл» (4:0) в чемпионате.

23 февраля команда из Манчестера примет «Ливерпуль», а спустя три дня выступит в гостях у «Тоттенхэма».