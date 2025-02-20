3:1 – повторение крупнейшей победы «Реала» над «Сити». В 2022-м потребовалось дополнительное время

«Реал» еще никогда не обыгрывал «Манчестер Сити» крупнее, чем сегодня.

Команда Карло Анчелотти победила «горожан» со счетом 3:1 в стыковом матче Лиги чемпионов.

Лишь однажды мадридцы выигрывали у клуба из Манчестера с разницей в два мяча – это произошло в мае 2022 года. Тогда «Реалу » потребовалось дополнительное время, чтобы выиграть 3:1.

Следует отметить, что крупнейшая победа «Ман Сити» в этом противостоянии – 4:0 в 2023 году.