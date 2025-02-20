3:1 – повторение крупнейшей победы «Реала» над «Сити». В 2022-м потребовалось дополнительное время
«Реал» еще никогда не обыгрывал «Манчестер Сити» крупнее, чем сегодня.
Команда Карло Анчелотти победила «горожан» со счетом 3:1 в стыковом матче Лиги чемпионов.
Лишь однажды мадридцы выигрывали у клуба из Манчестера с разницей в два мяча – это произошло в мае 2022 года. Тогда «Реалу» потребовалось дополнительное время, чтобы выиграть 3:1.
Следует отметить, что крупнейшая победа «Ман Сити» в этом противостоянии – 4:0 в 2023 году.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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