Энрике о встрече с «Ливерпулем» или «Барселоной» в 1/8 финала ЛЧ: «Мне оба варианта нравятся. Общий этап получился несправедливым, «ПСЖ» шел трудным путем, но стал сильнее»

Луис Энрике прокомментировал выход «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Общий этап получился несправедливым по отношению к нам, мы должны были набрать на пять очков больше и финишировать в первой восьмерке. Мы шли трудным путем. Это помогло нам стать сильнее и подготовиться к стыковым играм. Путь был труднее, чем у «Атлетико», ПСВ, «Арсенала», «Ман Сити»...

– Вы предпочитаете сыграть с «Ливерпулем» или «Барселоной»?

– Да, у меня есть свои предпочтения. В следующем раунде я бы предпочел сыграть с «Ливерпулем » или «Барселоной»! Мне оба варианта нравятся.

– Как оцените игру Кварацхелии?

– Топ-футболист, никаких сомнений. Я всегда говорил, что зимой трудно найти вариант усиления состава. Ему нужно адаптироваться к партнерам. Очевидно, он хочет подтвердить свой уровень, помочь команде. Именно такой менталитет нам в «ПСЖ» и нужен, – сказал главный тренер «ПСЖ ».