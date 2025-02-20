«Реал», «ПСЖ», «Боруссия» и ПСВ вышли в 1/8 финала ЛЧ
Стали известны последние участники 1/8 финала Лиги чемпионов.
После ответных матчей в следующую стадию турнира вышли «Боруссия» Дортмунд, «Реал», «ПСЖ» и ПСВ.
Розыгрыш турнира покинули «Спортинг», «Манчестер Сити», «Брест» и «Ювентус».
Жеребьевка 1/8 финала пройдет в пятницу, 21 февраля.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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