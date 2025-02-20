«Реал», «ПСЖ», «Боруссия» и ПСВ вышли в 1/8 финала ЛЧ

Стали известны последние участники 1/8 финала Лиги чемпионов.

После ответных матчей в следующую стадию турнира вышли «Боруссия » Дортмунд, «Реал », «ПСЖ» и ПСВ .

Розыгрыш турнира покинули «Спортинг», «Манчестер Сити», «Брест» и «Ювентус».

Жеребьевка 1/8 финала пройдет в пятницу, 21 февраля.