7:0 – самая крупная победа «ПСЖ» в еврокубках. Поражение «Бреста» – самое серьезное среди французских клубов в ЛЧ
Результат матча «ПСЖ» и «Бреста» стал историческим.
Парижане дома обыграли «Брест» со счетом 7:0 (первый матч – 3:0) во втором стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов.
Эта победа стала самой крупной в истории «ПСЖ» во всех европейских соревнованиях.
«Брест», в свою очередь, потерпел самое крупное поражение среди французских клубов в ЛЧ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJean
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