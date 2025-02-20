7:0 – самая крупная победа «ПСЖ» в еврокубках. Поражение «Бреста» – самое серьезное среди французских клубов в ЛЧ

Результат матча «ПСЖ» и «Бреста» стал историческим.

Парижане дома обыграли «Брест» со счетом 7:0 (первый матч – 3:0) во втором стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Эта победа стала самой крупной в истории «ПСЖ» во всех европейских соревнованиях.

«Брест», в свою очередь, потерпел самое крупное поражение среди французских клубов в ЛЧ.