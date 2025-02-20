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У Гвардиолы 3 трофея и один проигранный финал за 16 сезонов в ЛЧ в роли тренера «Барсы», «Баварии» и «Ман Сити»

16-й сезон Пепа Гвардиолы в Лиге чемпионов завершен на этапе стыковых матчей.

«Манчестер Сити» под руководством испанского тренера уступил «Реалу» – 2:3 и 1:3.

Во главе «горожан» Гвардиола работает с 2016 года. За это время команда один раз выиграла ЛЧ и еще раз добралась до финала.

До АПЛ Пеп работал в «Баварии» на протяжении трех сезонов. Всякий раз мюнхенцы вылетали на стадии полуфинала.

Также Гвардиола провел четыре сезона в качестве главного тренера «Барселоны». С каталонцами он дважды выиграл ЛЧ и дважды вылетел на этапе 1/2 финала.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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