Гвардиола о вылете из ЛЧ: «Поздравляем «Реал», победила лучшая команда. «Сити» не заслуживал выйти в 1/8. Мы впервые не смогли провести хороший сезон в этом турнире»

Пеп Гвардиола высказался о вылете из Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити » потерпел поражение от «Реала» во втором стыковом матче за право выйти в 1/8 финала (1:3, первая игра – 2:3) и покинул розыгрыш турнира.

«После того, как мы пропустили гол в первом же опасном эпизоде, в случае с которым мы плохо защищались, задача становилась все труднее и труднее. Мы должны признать, что победила лучшая команда, так что поздравляем «Реал Мадрид». Сейчас мы сосредоточимся на Премьер-лиге.

Это фантастическая команда, они заслуживают того, чтобы пройти дальше. Мы не заслуживали [выйти в 1/8], мы впервые не смогли провести хороший сезон в Лиге чемпионов. Мы должны принять это и бороться за то, чтобы в следующем сезоне снова оказаться здесь.

Конечно, сейчас «Реал Мадрид » является претендентом на победу в Лиге чемпионов, но есть и другие хорошие команды», – сказал Гвардиола .