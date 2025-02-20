Гвардиола о вылете из ЛЧ: «Поздравляем «Реал», победила лучшая команда. «Сити» не заслуживал выйти в 1/8. Мы впервые не смогли провести хороший сезон в этом турнире»
«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Реала» во втором стыковом матче за право выйти в 1/8 финала (1:3, первая игра – 2:3) и покинул розыгрыш турнира.
«После того, как мы пропустили гол в первом же опасном эпизоде, в случае с которым мы плохо защищались, задача становилась все труднее и труднее. Мы должны признать, что победила лучшая команда, так что поздравляем «Реал Мадрид». Сейчас мы сосредоточимся на Премьер-лиге.
Это фантастическая команда, они заслуживают того, чтобы пройти дальше. Мы не заслуживали [выйти в 1/8], мы впервые не смогли провести хороший сезон в Лиге чемпионов. Мы должны принять это и бороться за то, чтобы в следующем сезоне снова оказаться здесь.
Конечно, сейчас «Реал Мадрид» является претендентом на победу в Лиге чемпионов, но есть и другие хорошие команды», – сказал Гвардиола.
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