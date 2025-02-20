«Ман Сити» потерял шансы на требл, вылетев из ЛЧ от «Реала». У «горожан» остались АПЛ и Кубок Англии
«Манчестер Сити» не сможет повторить сезон-2022/23.
Команда Пепа Гвардиолы вылетела из Лиги чемпионов, дважды уступив «Реалу» в стыковых матчах.
«Горожане» лишились шансов сделать требл. Они продолжают участие только в двух турнирах: в АПЛ и в Кубке Англии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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