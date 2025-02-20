«Реал» в 28-й раз подряд дошел как минимум до 1/8 финала ЛЧ. Это лучшая серия в Европе

«Реал» почти 30 лет добирается как минимум до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команда Карло Анчелотти дважды обыграла «Манчестер Сити » (3:2, 3:1) в стыковых матчах и прошла дальше.

В последний раз мадридцы не попадали в число 16 сильнейших команд команд турнира в сезоне-1996/97. Тогда они не участвовали в ЛЧ.