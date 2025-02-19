Салах – первый игрок «Ливерпуля» с 15 голами на выезде в сезоне АПЛ. Вингер побил рекорд Суареса (14)
Мохамед Салах побил рекорд Луиса Суареса в Премьер-лиге.
32-летний вингер – первый игрок «Ливерпуля», забивший 15 голов на выезде в одном сезоне АПЛ.
Сегодня египтянин забил в гостях «Астон Вилле» (1:2, перерыв). Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Таким образом, футболист обошел Суареса, на счету которого было 14 выездных голов за «красных» в сезоне-2013/14.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Squawka
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