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Салах – первый игрок «Ливерпуля» с 15 голами на выезде в сезоне АПЛ. Вингер побил рекорд Суареса (14)

Мохамед Салах побил рекорд Луиса Суареса в Премьер-лиге.

32-летний вингер – первый игрок «Ливерпуля», забивший 15 голов на выезде в одном сезоне АПЛ.

Сегодня египтянин забил в гостях «Астон Вилле» (1:2, перерыв). Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Таким образом, футболист обошел Суареса, на счету которого было 14 выездных голов за «красных» в сезоне-2013/14.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Squawka
рекорды
logoМохамед Салах
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
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