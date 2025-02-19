Салах – первый игрок «Ливерпуля» с 15 голами на выезде в сезоне АПЛ. Вингер побил рекорд Суареса (14)

Мохамед Салах побил рекорд Луиса Суареса в Премьер-лиге.

32-летний вингер – первый игрок «Ливерпуля », забивший 15 голов на выезде в одном сезоне АПЛ.

Сегодня египтянин забил в гостях «Астон Вилле » (1:2, перерыв). Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Таким образом, футболист обошел Суареса , на счету которого было 14 выездных голов за «красных» в сезоне-2013/14.