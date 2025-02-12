Салах побил рекорд АПЛ, набрав 22 (13+9) очка за сезон в выездных матчах. Вингеру «Ливерпуля» хватило 13 матчей, предыдущее достижение установил Энди Коул в сезоне-1993/94

Мохамед Салах установил рекорд АПЛ по результативным действиям.

На 16-й минуте матча с «Эвертоном » вингер «Ливерпуля » отдал голевую передачу на Алексиса Мак Аллистера .

Салах набрал 22-е очко по системе «гол+пас» в 13 выездных матчах АПЛ этого сезона (13 голов, 9 ассистов).

Это новый рекорд лиги. Предыдущий был установлен Энди Коулом в сезоне-1993/94 – 21 результативное действие.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.