Салах побил рекорд АПЛ, набрав 22 (13+9) очка за сезон в выездных матчах. Вингеру «Ливерпуля» хватило 13 матчей, предыдущее достижение установил Энди Коул в сезоне-1993/94
Мохамед Салах установил рекорд АПЛ по результативным действиям.
На 16-й минуте матча с «Эвертоном» вингер «Ливерпуля» отдал голевую передачу на Алексиса Мак Аллистера.
Салах набрал 22-е очко по системе «гол+пас» в 13 выездных матчах АПЛ этого сезона (13 голов, 9 ассистов).
Это новый рекорд лиги. Предыдущий был установлен Энди Коулом в сезоне-1993/94 – 21 результативное действие.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем