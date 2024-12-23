Салах первым в АПЛ провел 6 сезонов с 10+ голами и 10+ ассистами, побив рекорд Руни
Мохамед Салах первым в АПЛ провел 6 сезонов с не менее чем 10 голами и не менее чем 10 ассистами.
Вингер «Ливерпуля» побил рекорд Уэйна Руни, на счету которого пять таких сезонов.
В сезоне-2017/18 у Салаха было 32 мяча и 10 голевых передач в Премьер-лиге, в сезоне-2019/20 – 19+10, в сезоне-2021/22 – 23+13, в сезоне-2022/23 – 19+12, в сезоне-2023/24 – 18+10, в текущем сезоне – 15+11.
В воскресенье в матче с «Тоттенхэмом» (6:3) египтянин сделал дубль и 2 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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