Салах первым в АПЛ провел 6 сезонов с 10+ голами и 10+ ассистами, побив рекорд Руни

Мохамед Салах первым в АПЛ провел 6 сезонов с не менее чем 10 голами и не менее чем 10 ассистами.

Вингер «Ливерпуля » побил рекорд Уэйна Руни , на счету которого пять таких сезонов.

В сезоне-2017/18 у Салаха было 32 мяча и 10 голевых передач в Премьер-лиге, в сезоне-2019/20 – 19+10, в сезоне-2021/22 – 23+13, в сезоне-2022/23 – 19+12, в сезоне-2023/24 – 18+10, в текущем сезоне – 15+11.

В воскресенье в матче с «Тоттенхэмом» (6:3) египтянин сделал дубль и 2 ассиста.