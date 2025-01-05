У Салаха 31 (18+13) очко в 19 матчах АПЛ – рекорд турнира на этом отрезке. Вингер «Ливерпуля» обошел Суареса

Мохамед Салах установил рекорд результативности за 19 матчей АПЛ.

Вингер «Ливерпуля » реализовал пенальти в игре 20-го тура с «Манчестер Юнайтед » (2:2, второй тайм).

Таким образом, Салах набрал 31 (18 голов и 13 голевых передач) результативный балл в 19 матчах АПЛ в этом сезоне. Это наибольший результат в истории турнира на этом отрезке.

По этому показателю египтянин обошел Луиса Суареса , набравшего 30 (23+7) очков за 19 матчей в сезоне-2013/14, выступая за «Ливерпуль».