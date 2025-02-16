Салах забил 32 пенальти в АПЛ и повторил рекорд «Ливерпуля». В истории лиги больше лишь у Ширера, Лэмпарда и Кейна

Мохамед Салах повторил рекорд «Ливерпуля» по реализованным пенальти.

Вингер «Ливерпуля » забил «Вулверхэмптону» с точки в 25-м туре чемпионата Англии.

На счету египтянина 32 точных удара с одиннадцатиметровой отметки в АПЛ . Столько же у Стивена Джеррарда .

В истории Премьер-лиги больше пенальти реализовали только Алан Ширер (56), Фрэнк Лэмпард (43) и Харри Кейн (33).