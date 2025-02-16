Салах забил 32 пенальти в АПЛ и повторил рекорд «Ливерпуля». В истории лиги больше лишь у Ширера, Лэмпарда и Кейна
Мохамед Салах повторил рекорд «Ливерпуля» по реализованным пенальти.
Вингер «Ливерпуля» забил «Вулверхэмптону» с точки в 25-м туре чемпионата Англии.
На счету египтянина 32 точных удара с одиннадцатиметровой отметки в АПЛ. Столько же у Стивена Джеррарда.
В истории Премьер-лиги больше пенальти реализовали только Алан Ширер (56), Фрэнк Лэмпард (43) и Харри Кейн (33).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
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