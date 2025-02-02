Отец Холанда после 5:1 «Арсенала» с «Ман Сити»: «Команда, которая выигрывает все. Эээ, нет»

Отец Эрлинга Холанда сыронизировал над «Арсеналом» после матча с «Ман Сити».

В игре 24-го тура АПЛ «канониры» одержали победу на «Эмирейтс» со счетом 5:1.

Альф-Инге Холанд отреагировал на публикацию, сделанную в твиттере «Арсенала» после матча. В аккаунте клуба была выложена фотография празднования Майлза Льюиса-Скелли в стиле Эрлинга Холанда , с подписью: «Эта команда».

«Эта команда», которая выигрывает все. Эээ, нет», – написал бывший игрок «Манчестер Сити».

На стадионе «Арсенала» включили песню Humble Кендрика Ламара после разгрома «Ман Сити». Холанд сказал Артете «быть скромнее» после матча команд в сентябре

«Арсенал» весь матч издевался над Холандом – особенно 18-летний воспитанник. Чем заслужил?