Отец Холанда после 5:1 «Арсенала» с «Ман Сити»: «Команда, которая выигрывает все. Эээ, нет»
Отец Эрлинга Холанда сыронизировал над «Арсеналом» после матча с «Ман Сити».
В игре 24-го тура АПЛ «канониры» одержали победу на «Эмирейтс» со счетом 5:1.
Альф-Инге Холанд отреагировал на публикацию, сделанную в твиттере «Арсенала» после матча. В аккаунте клуба была выложена фотография празднования Майлза Льюиса-Скелли в стиле Эрлинга Холанда, с подписью: «Эта команда».
«Эта команда», которая выигрывает все. Эээ, нет», – написал бывший игрок «Манчестер Сити».
На стадионе «Арсенала» включили песню Humble Кендрика Ламара после разгрома «Ман Сити». Холанд сказал Артете «быть скромнее» после матча команд в сентябре
«Арсенал» весь матч издевался над Холандом – особенно 18-летний воспитанник. Чем заслужил?
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Альфа-Инге Холанда
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