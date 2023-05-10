У отца Холанда случился конфликт с фанатами «Реала». Охрана вывела его с трибуны «Бернабеу»

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА происшествия Сантьяго Бернабеу Альф-Инге Холанд Эрлинг Холанд Футбол

У отца Эрлинга Холанда случился конфликт с болельщиками «Реала».

Во время первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским клубом и «Манчестер Сити» (1:1) Альф-Инге Холанд якобы оскорблял фанатов «сливочных» и бросал в них еду, сообщает Daily Mail со ссылкой на испанского журналиста Иньяки Ангуло.

В итоге сотрудники службы безопасности «Сантьяго Бернабеу» вывели 50-летнего норвежца с ВИП-ложи стадиона.

По другой версии Холанд-старший якобы бросал еду в болельщиков «Реала» в ответ на их оскорбления.

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29 комментариев

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Тимофей Кушнир
Холанд младший ничем не запомнился, пришлось старшему новости создавать.
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Papa Paolo
Привез с собою из Манчестера свою лазанью в контейнере.
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udiekemen
Нельзя еду бросать
+31
-3
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R902
В очередной раз у очередного игрока странный Батя
+10
-1
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Mr_Smith_1986
Ответ ShamilK
Ну и б ы д л о. Как жаль, что судья сегодня топил за Сити. Мадрид просто выносил политпроект. Представляют, что случилось бы с ним, если восторжестовавала справедливость и Мадрид закрыл матч со счетом 3:0. Надеюсь, что игроки РМ настроятся на ответку и выйдут громить и уничтожать
Матч смотрел или только обзор 2 минуты? О каком выносе ты говоришь🤣
+17
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Vatikan
Пускают всяких без фануйди... Вот и результат
+5
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Johny111
Если правда, то воспитание на нуле
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Solist205
Ответ Johny111
Если правда, то воспитание на нуле
Ниче, ему уже давно Кин всё отбил
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Myrat Ergeshov
Ответ ShamilK
Конечно. Расхайпленный Сити и Пеп как всегда вышли с перепуганными глазами. Повезло, что унесли ноги и выпросили ничью. Мадрид должен был громить. Гол Кдб после аута, пенальти, рука Стоунза и тд
ты вообще смотришь футбол. какой там рука стоунза. рука прижитая
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Valeriy Komarow
Хотели кушать и кричали ему об этом,
он бросал им еду.)
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red hikkikomori
Его Винисиус спровоцировал 🤣
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А.В.Бубнов
Быдло оно и в Норвегии быдло
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Vatikan
Ответ Gravdaar Iyaad
это тебе поп так сказал?
Это я так сказал!
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alireal
Ответ Gravdaar Iyaad
это тебе поп так сказал?
Вряд ли он разговаривает с попами)
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Пацанчик реальный
Ответ Calm One
Да там даже в трансляцию Матч ТВ попадали постоянно крики про "пута Гвардиола". Ясен пень эти дикари на стадионе про Эрлинга на стадионе тоже что-то кричали - вот отец и не вытерпел.
Дикари на стадионе?А стесняюсь спросить это на каком стадионе обитают высокоинтеллектуальные люди,которые изъясняются на литературном языке?
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Михаил Маевских
Ответ ShamilK
Ну и б ы д л о. Как жаль, что судья сегодня топил за Сити. Мадрид просто выносил политпроект. Представляют, что случилось бы с ним, если восторжестовавала справедливость и Мадрид закрыл матч со счетом 3:0. Надеюсь, что игроки РМ настроятся на ответку и выйдут громить и уничтожать
футбол явно не твоё
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atelos
Бросал еду? Зажрались там!
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Axs Men
Накормил их своей лазаньей
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