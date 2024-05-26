Фанаты «МЮ» спели отцу Холанда песню про Кина в поезде перед финалом Кубка Англии. Рой ударил его шипами в колено в 2001-м

Болельщики «МЮ» дразнили отца Эрлинга Холанда песней про Роя Кина.

В финальной игре турнира « » одержал победу над « » со счетом 2:1.

Как передает Daily Mail, группа фанатов «Манчестер Юнайтед» встретили в поезде по дороге на матч.

Увидев экс-футболиста, болельщики манкунианцев начали петь песню о . Холанд отреагировал улыбкой, а затем покачал головой и отвернулся.

В 2001 году Альф-Инге Холанд получил жесткий удар шипами в колено от капитана «Юнайтед» Кина в манчестерском дерби. Кин был удален, получил три матча дисквалификации и штраф в 5 тысяч фунтов.

Главный миф об отце Холанда: Рой Кин закончил его карьеру, влетев в колено. Это неправда, хотя многое сошлось