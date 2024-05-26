Фанаты «МЮ» спели отцу Холанда песню про Кина в поезде перед финалом Кубка Англии. Рой ударил его шипами в колено в 2001-м
Болельщики «МЮ» дразнили отца Эрлинга Холанда песней про Роя Кина.
В финальной игре турнира «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:1.
Как передает Daily Mail, группа фанатов «Манчестер Юнайтед» встретили Альф-Инге Холанда в поезде по дороге на матч.
Увидев экс-футболиста, болельщики манкунианцев начали петь песню о Рое Кине. Холанд отреагировал улыбкой, а затем покачал головой и отвернулся.
В 2001 году Альф-Инге Холанд получил жесткий удар шипами в колено от капитана «Юнайтед» Кина в манчестерском дерби. Кин был удален, получил три матча дисквалификации и штраф в 5 тысяч фунтов.
Главный миф об отце Холанда: Рой Кин закончил его карьеру, влетев в колено. Это неправда, хотя многое сошлось
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