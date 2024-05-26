Фанаты «МЮ» спели отцу Холанда песню про Кина в поезде перед финалом Кубка Англии. Рой ударил его шипами в колено в 2001-м

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии болельщики Альф-Инге Холанд Эрлинг Холанд Футбол

Болельщики «МЮ» дразнили отца Эрлинга Холанда песней про Роя Кина.

В финальной игре турнира «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

Как передает Daily Mail, группа фанатов «Манчестер Юнайтед» встретили Альф-Инге Холанда в поезде по дороге на матч.

Увидев экс-футболиста, болельщики манкунианцев начали петь песню о Рое Кине. Холанд отреагировал улыбкой, а затем покачал головой и отвернулся.

В 2001 году Альф-Инге Холанд получил жесткий удар шипами в колено от капитана «Юнайтед» Кина в манчестерском дерби. Кин был удален, получил три матча дисквалификации и штраф в 5 тысяч фунтов.

Главный миф об отце Холанда: Рой Кин закончил его карьеру, влетев в колено. Это неправда, хотя многое сошлось

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У Сквирти и ко совсем крышу снесло
+19
-8
+11
А за что ударил не хотите написать?
+14
-3
+11
Ответ ArtemEgs
За то, что травмировал Кина. Но вот нюанс - та травма ирландца ни в какое сравнение не шла с той, которую Холанду нанес Кин
Конечно, Холланд играл уже через 4 дня
+8
-1
+7
Кто был на матчах в топ чемпионатах в том числе и АПЛ знают что там и не такое могут спеть
+2
0
+2
Альф-Инге надо было поорать на них, что Кин симулировал травму ;)
+2
-1
+1
Ответ Зеленский
У Сквирти и ко совсем крышу снесло
а когда не снесло?)
+3
-2
+1
Ответ damondiamond
А за что ударил не хотите написать?
За то, что травмировал Кина. Но вот нюанс - та травма ирландца ни в какое сравнение не шла с той, которую Холанду нанес Кин
+4
-3
+1
Мда....
+1
-1
0
Значит, я путаю что-то. Мне казалось, что травма Холанда была настолько серьезной, что он уже не смог играть
0
0
0
Ответ Роман
Странно, надо было еще вспомнить, что в 80-х годах было.
Просто в РПЛ нет таких памятных событий
+2
-2
0
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Рой Кин - костолом, позор футбола
кого он сломал?
+1
-1
0
Ответ ArtemEgs
За то, что травмировал Кина. Но вот нюанс - та травма ирландца ни в какое сравнение не шла с той, которую Холанду нанес Кин
Кин не травмировал Хааланда-старшего.
харэ эту шляпу распространять
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий