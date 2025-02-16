Константин Генич: «Для Глебова не будет проблемой адаптироваться в «Динамо». Команде нужен опорный полузащитник. Деньги вполне подъемные»

Константин Генич высказался о Даниле Глебове и возможном переходе в «Динамо».

— Глебов нужен этой команде?

— Было бы неплохо. Во‑первых, русская позиция. Во‑вторых, позиция проблемная, команде нужен опорный полузащитник. Туда передвинули Лаксальта. Возможно, Личка не очень доволен игрой Скопинцева в обороне. Поэтому вариант с возвращением Лаксальта на позицию левого защитника рассматривается.

Учитывая, что «Динамо» использует схему 4-3-3, по которой играет «Ростов», для Глебова не будет проблемой адаптироваться и приспособиться к игре и новым партнерам. Эта позиция была проблемной и уязвимой еще и до Лички. Она остается уязвимой и сейчас. Хотите хорошего игрока — заплатите деньги, которые требует «Ростов». Эти деньги вполне подъемные, — сказал комментатор «Матч ТВ».