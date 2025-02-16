  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Константин Генич: «Для Глебова не будет проблемой адаптироваться в «Динамо». Команде нужен опорный полузащитник. Деньги вполне подъемные»
7

Константин Генич: «Для Глебова не будет проблемой адаптироваться в «Динамо». Команде нужен опорный полузащитник. Деньги вполне подъемные»

Константин Генич высказался о Даниле Глебове и возможном переходе в «Динамо».

— Глебов нужен этой команде?

— Было бы неплохо. Во‑первых, русская позиция. Во‑вторых, позиция проблемная, команде нужен опорный полузащитник. Туда передвинули Лаксальта. Возможно, Личка не очень доволен игрой Скопинцева в обороне. Поэтому вариант с возвращением Лаксальта на позицию левого защитника рассматривается.

Учитывая, что «Динамо» использует схему 4-3-3, по которой играет «Ростов», для Глебова не будет проблемой адаптироваться и приспособиться к игре и новым партнерам. Эта позиция была проблемной и уязвимой еще и до Лички. Она остается уязвимой и сейчас. Хотите хорошего игрока — заплатите деньги, которые требует «Ростов». Эти деньги вполне подъемные, — сказал комментатор «Матч ТВ». 

Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: «Матч ТВ»
logoДанил Глебов
logoДиего Лаксальт
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoКонстантин Генич
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глебов вряд ли перейдет в «Динамо». «Ростов» не устроили предложения в 7 млн евро, вероятность сделки невелика («РБ Спорт»)
4013 февраля, 20:04
Переговоры «Динамо» и «Ростова» по Глебову затягиваются из-за разногласий о бонусах. Игрок готов уменьшить запросы по зарплате для ускорения процесса (Иван Карпов)
2913 февраля, 15:55
Личка про 0:4 с «Ростовом»: «Увидел одну команду, «Динамо» ничего не показало. Глебов на 93-й минуте бежит 30 метров на скорости и пытается сохранить уходящий в аут мяч – вот разница»
4610 февраля, 15:40
Карпин о Глебове: «Его завтра может не быть в «Ростове», а может остаться еще на 10 лет. Любой клуб открыт для предложений по любому игроку, если предложат 100 млн»
1110 февраля, 12:49
Рекомендуем
Главные новости
Флик об удалении Беллингема: «Считаю такое поведение неуважительным, но не мне об этом рассуждать. Всегда говорю игрокам «Барсы» не тратить время на споры»
2417 минут назад
Сафонов о конкуренции вратарей в «ПСЖ»: «Подмечаю важные вещи, тренируясь с Доннаруммой и Тенасом. У нас три хороших голкипера, ощущать давление – это нормально»
1153 минуты назад
Кастаньо переходит из «Краснодара» в «Ривер Плейт» за 9 млн долларов
12сегодня, 11:55
Аморим о сокращениях в «МЮ»: «Команда несет за это ответственность – на нас тратят, но мы не побеждаем, не играем в ЛЧ. Мы признаем это и должны изменить ситуацию»
11сегодня, 11:52
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Интера», «Рома» в гостях у «Пармы», «Фиорентина» принимает «Комо»
54сегодня, 11:31Live
Тренер «Монако» Хюттер: «Головин заиграл бы в «Барсе». Там любят техничный футбол, игроков, находящих решения»
25сегодня, 11:28
«Реал» думает об обратном выкупе Паса из «Комо» летом за 9 млн евро. Решение примут в конце сезона
25сегодня, 11:28
Экс-директор «Барсы» Фрейша о «Реале»: «Они так привыкли жульничать, что расстраиваются, когда их судят по правилам. Комично слышать вопли самого успешного клуба в истории»
56сегодня, 11:21
Меньян и «Милан» продлят контракт до 2028-го с зарплатой 5 млн евро в год. Голкипер интересен «ПСЖ»
9сегодня, 11:08
В «Реале» считают судейство в матчах с «Атлетико» и «Осасуной» реакцией на жалобу клуба (Marca)
90сегодня, 11:01
Ко всем новостям
Последние новости
Флик о Ла Лиге: «Для «Реала» важно быть лидером, как и для всех. Я знаю все, что происходит, но важно сосредоточиться на себе. «Барса» хочет показать, насколько она хороша»
1 минуту назад
Баскетболист Сиакам назвал Винисиуса лучшим игроком мира. Вингер «Реала» ответил: «Мой бро!» 
110 минут назад
«Байер» может быть доволен игрой, «Бавария» – только результатом. Никогда не видел команду настолько безобидной, но эти 0:0 как победа». Маттеус о ничьей в Бундеслиге
11 минут назад
«Черным дерьмом» назвали защитника «Бари» Дорваля – он заплакал. Хавбеку «Кремонезе» Васкесу грозит дисквалификация
526 минут назад
Мостовой о французском Сафонова: «Достойно уважения. Отличное произношение, нет грубого акцента. У нас в РПЛ порой люди на русском плохо изъясняются»
526 минут назад
Агент Солари об адаптации в «Спартаке»: «Пабло очень счастлив»
540 минут назад
Головин об амбициях: «Моей мечтой было попробовать себя в Европе. Все еще хочется выиграть титул с «Монако», это тоже испытание. Не нахожусь в зоне комфорта в футбольном плане»
355 минут назад
Тренер «Браги» Карвальял о Саласаре: «Он наш игрок, это приятное возвращение. Он улыбчив и позитивен, восстанавливается после травмы»
16сегодня, 11:54
Вячеслав Колосков: «Разговор Путина с Трампом никак не влияет на возвращение России в мировой футбол. Никто не обещал сразу отменить санкции»
12сегодня, 11:44
Жедсон, которого хочет купить «Спартак», останется в «Бешикташе» до конца сезона (Серджан Дикме)
12сегодня, 11:14
Рекомендуем