«Локо» не подпишет форварда зимой. Сорвались последние варианты – Тургеман из «Маккаби» Тель-Авив и Арсе из «ЛДУ Кито» («Чемпионат»)

«Локомотив» не подпишет нападающего этой зимой.

Московский клуб закончил работу на трансферном рынке. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«После долгих поисков форварда клуб решил никого не приобретать после того, как сорвались два последних варианта: Дор Тургеман из «Маккаби » Тель-Авив и Алекс Арсе из «ЛДУ Кито », – добавил источник «Чемпионата».

Напомним, в зимнее трансферное окно «Локомотив» не подписал ни одного нового футболиста.

По итогам 18 туров Мир РПЛ «железнодорожники» занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 4 очка.

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