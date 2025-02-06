«Локомотив» вышел из переговоров по Куленовичу. «Динамо» Загреб запросило 6 млн евро за аренду форварда («СЭ»)
«Локомотив» не подпишет Сандро Куленовича.
По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб вышел из переговоров о трансфере форварда загребского «Динамо».
Сообщается, что «Локомотив» рассматривал аренду Куленовича, но «Динамо» Загреб запросило 6 миллионов евро. При этом железнодорожники не обсуждали полноценный трансфер нападающего.
В этом сезоне Куленович забил 9 голов в чемпионате Хорватии – он является лучшим бомбардиром своего клуба. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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