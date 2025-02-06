«Локомотив» вышел из переговоров по Куленовичу. «Динамо» Загреб запросило 6 млн евро за аренду форварда («СЭ»)

«Локомотив» не подпишет Сандро Куленовича.

По информации «Спорт-Экспресса », московский клуб вышел из переговоров о трансфере форварда загребского «Динамо».

Сообщается, что «Локомотив » рассматривал аренду Куленовича , но «Динамо » Загреб запросило 6 миллионов евро. При этом железнодорожники не обсуждали полноценный трансфер нападающего.

В этом сезоне Куленович забил 9 голов в чемпионате Хорватии – он является лучшим бомбардиром своего клуба. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь .