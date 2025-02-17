Тимур Гурцкая: «Локомотив» вел переговоры с 25 нападающими – Галактионов всех зарубил. Реально хотели Даку, но таких денег нет – в районе 10 млн»

Тимур Гурцкая высказался о желании «Локомотива» приобрести нападающего.

– «Локомотив » вел переговоры с 25 нападающими – Галактионов всех зарубил. Единственный нападающий, которого они реально хотели и были готовы вести переговоры, – это Даку. Но у них нет таких денег.

– 10 миллионов?

– В районе десяти. Трансформерные сделки в духе: «Давайте мы вам кого-то дадим, здесь доплатим, тут переведем», по всей видимости, не устраивают «Рубин ».

Ну и я не знаю позицию Даку . Что бы ему «Локомотив» дал больше, чем «Рубин»?

– Зарплату.

– Не уверен. Наверное, если только то, что Москва. Но и Казань отличный город, он там царь и Бог. Вообще не вижу ни одного плюса для него.

По Голенкову не было переговоров, сразу был стоп, потому что большой ценник.

У Галактионова получилось неприятная ситуация с Хамуличем. Поэтому он смотрит на список нападающих и понимает, что должен дать добро, за которое потом будет отвечать.

Нападающие из списка «Локо» не вызывали стопроцентной уверенности в том, что кто-то из них усилит команду.

Поэтому он посчитал, что лучше иметь тех, кого он знает, чем лишь бы кого-то взять, – сказал агент Тимур Гурцкая .