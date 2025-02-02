«Локомотив» связался с лучшим бомбардиром загребского «Динамо» Куленовичем (Legalbet)

«Локомотив» начал работу над трансфером Сандро Куленовича.

По данным Legalbet, железнодорожники хотят приобрести нападающего загребского «Динамо » и уже связались с его представителями.

Отмечается, что сторона 25-летнего футболиста готова рассмотреть возможность выступления хорвата в России.

В этом сезоне Куленович забил 9 голов в чемпионате – больше всех в своей команде. Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь .