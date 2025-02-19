Гвардиола об 1% на проход «Ман Сити»: «Я солгал, но мне не поверили. Никто не ставит на нас после поражения, однако мы постараемся пройти «Реал»
Пеп Гвардиола признался, что соврал, давая «Ман Сити» 1% на проход в 1/8 ЛЧ.
Сегодня англичане в гостях сыграют с «Реалом» в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов, Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию, начало – в 23:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу мадридцев.
Ранее Гвардиола заявил, что шансы «Манчестер Сити» на проход в следующий раунд составляют 1%. В ответ тренер «сливочных» Карло Анчелотти усомнился, что Пеп действительно так считает.
«Я солгал, но вы все равно мне не поверили.
Я сказал это, потому что нам предстоит выездной матч, и никто не ставит на нас после поражения. Но проходит некоторое время, и ты воодушевляешься.
Мы постараемся пройти «Реал». Карло не должен ничего говорить мне перед игрой», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
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