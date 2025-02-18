Пеп о матче с «Реалом»: «Мы должны сыграть идеально, придется атаковать и забивать. На «Бернабеу» никогда не бывает легко»

Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча с «Реалом».

Завтра «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом » на «Сантьяго Бернабеу» в стыковом матче за право играть в 1/8 финала Лиги чемпионов . В первой игре мадридцы одержали победу со счетом 3:2.

«У меня остались незабываемые впечатления от этого стадиона. Здесь никогда не бывает легко, будь то с «Барселоной», «Баварией» или «Ман Сити ». Ни один из матчей не был идеальным – несколько раз у нас что-то получалось, посмотрим, что будет завтра.

Мы должны сыграть идеально, особенно с учетом результата в первом матче. Это немного напоминает выезд на «Энфилд» или в Барселону.

Посмотрим, что будет в конце сезона. Возможно, это будет наш последний матч в этой Лиге чемпионов. Нам придется атаковать и забивать. В другие годы мы придумывали другие сценарии.

Игроки должны выкладываться полностью. Они не могут хорошо играть без давления. «Сантьяго Бернабеу » именно таков. Где бы вы ни были, в определенные моменты придется страдать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».