Оуэн об «МЮ»: «Улучшений нет, они не выглядят как команда. Мне нравится Аморим, но трудно представить, что они станут лучше»

Майл Оуэн негативно оценил игру «Манчестер Юнайтед».

Команда Рубена Аморима проиграла «Тоттенхэму» (0:1) в 25-м туре АПЛ.

«Это была игра низкого качества с двумя средними командами, но это огромный результат для «шпор».

У «Манчестер Юнайтед» улучшений нет, и они вообще не выглядят как команда.

Мне нравится тренер, то, что он говорит, и его манера поведения, но мне не нравится его команда. Трудно представить, что она станет лучше», – сказал экс-форвард «МЮ» в интервью Premier League Productions.