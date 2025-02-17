Оуэн об «МЮ»: «Улучшений нет, они не выглядят как команда. Мне нравится Аморим, но трудно представить, что они станут лучше»
Майл Оуэн негативно оценил игру «Манчестер Юнайтед».
Команда Рубена Аморима проиграла «Тоттенхэму» (0:1) в 25-м туре АПЛ.
«Это была игра низкого качества с двумя средними командами, но это огромный результат для «шпор».
У «Манчестер Юнайтед» улучшений нет, и они вообще не выглядят как команда.
Мне нравится тренер, то, что он говорит, и его манера поведения, но мне не нравится его команда. Трудно представить, что она станет лучше», – сказал экс-форвард «МЮ» в интервью Premier League Productions.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Mirror
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