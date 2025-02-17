Невилл считает, что Амориму нужны 3 трансферных окна для перестройки «МЮ»: «Нужны разноплановые игроки. 3-4-3 не похожа на другие схемы»

Гари Невилл высказался о том, что нужно «Манчестер Юнайтед» для перестройки.

«Как быстро Рубен Аморим сможет не просто заполучить хороших игроков, но и игроков, которые впишутся в его систему?

Это своеобразная система – 3-4-3. Это система, в которой вам нужны два полузащитника, которые способны играть друг с другом и покрывать большие дистанции [на поле].

Вам нужны три центральных защитника, причем двое из них должны быть способны играть на флангах, когда крайние защитники подключаются вперед.

То есть вы просите в команду разноплановых футболистов. Это не похоже на другие системы, которые не так требовательны.

Как быстро Аморим и руководство смогут адаптировать этот состав под схему 3-4-3? Как минимум три трансферных окна, причем им нужно следовать финансовым правилам.

За последние три года они потеряли 300 миллионов фунтов, так что им предстоит борьба за возможность потратить необходимые деньги на трансферном рынке», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед » Гари Невилл .