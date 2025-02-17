  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Невилл считает, что Амориму нужны 3 трансферных окна для перестройки «МЮ»: «Нужны разноплановые игроки. 3-4-3 не похожа на другие схемы»
8

Невилл считает, что Амориму нужны 3 трансферных окна для перестройки «МЮ»: «Нужны разноплановые игроки. 3-4-3 не похожа на другие схемы»

Гари Невилл высказался о том, что нужно «Манчестер Юнайтед» для перестройки.

«Как быстро Рубен Аморим сможет не просто заполучить хороших игроков, но и игроков, которые впишутся в его систему?

Это своеобразная система – 3-4-3. Это система, в которой вам нужны два полузащитника, которые способны играть друг с другом и покрывать большие дистанции [на поле].

Вам нужны три центральных защитника, причем двое из них должны быть способны играть на флангах, когда крайние защитники подключаются вперед.

То есть вы просите в команду разноплановых футболистов. Это не похоже на другие системы, которые не так требовательны.

Как быстро Аморим и руководство смогут адаптировать этот состав под схему 3-4-3? Как минимум три трансферных окна, причем им нужно следовать финансовым правилам.

За последние три года они потеряли 300 миллионов фунтов, так что им предстоит борьба за возможность потратить необходимые деньги на трансферном рынке», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoГари Невилл
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoтактика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Экс-арбитр Матеу Лаос может возглавить судейский корпус в Испании. Президент CTA и глава ВАР покинут свои посты в конце сезона (As)
35 секунд назад
Жемалетдинов отрицательно относится к охоте: «Никогда бы не смог убить ради пищи, трофея. Дикость. Когда едешь на рыбалку и забираешь рыбу с собой… Скатайся в «Ашан» – купи рыбу!»
618 минут назад
Винисиус стал совладельцем «Алверки» из второй лиги Португалии. Вингер «Реала» приобрел клуб с испанскими и бразильскими инвесторами
1227 минут назад
Билялетдинов о жизни Англии: «Ничем там не лучше, чем в России – ноль таких моментов, даже минус. Ливерпуль – страшный город, делать там нечего по сравнению с любым городом России»
8935 минут назад
«Вы, #####, издеваетесь? Это, #####, «Челси». Мы клуб уровня ЛЧ. Я не посмотрел ни одной, #####, игры Лиги конференций». Оби Микел о словах Марески про цели клуба
2743 минуты назад
Гурцкая о составе «Спартака» на матч с «Зенитом» в Зимнем Кубке: «Аплодирую Станковичу. Показал, что можно куда-то деть Медину, Игнатова, Зобнина, Мангаша и искать других игроков»
29сегодня, 17:31
Майка Ричардс: «Аморим не понимает, что делает. Ему нужно перестать давать поводы для разговоров. «Спортинг» не на том же уровне, что «МЮ»
15сегодня, 17:15
Алеррандро перешел в ЦСКА, контракт по схеме «3+1». Форвард расторг соглашение с «Брагантино»
61сегодня, 17:01Фото
Собираем сборную мира − с Месси и Роналду. А рядом Салах!
сегодня, 17:00Спецпроект
АПЛ презентовала третий мяч с дизайном, отсылающим к Nike Total 90. Он должен лететь точнее и проще обрабатываться
22сегодня, 16:45Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» без Роналду не забил «Персеполису», «Аль-Садд» Клаудиньо проиграл «Пахтакору», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
941 минуту назадLive
Игру «Реала» и «Ман Сити» в ЛЧ обслужит румынский судья Ковач, матч «Баварии» и «Селтика» – Бастьен, встречу «ПСЖ» и «Бреста» – Оливер
12сегодня, 17:10
«Арсенал» оштрафован на 65 тысяч фунтов из-за поведения игроков после удаления Льюис-Скелли в матче с «Вулвс»
3сегодня, 16:57
Компани о матче с «Байером»: «Баварии» пришлось защищаться – и мы справились, многое сделали правильно. «Селтик» хорошо выступает в ЛЧ, они могут быть опасны»
2сегодня, 16:29
Гогличидзе перешел в «Ахмат» из «Урала». Защитник приехал на сборы грозненцев в Турции
2сегодня, 16:12
«Барселона» – «Райо Вальекано». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
19сегодня, 15:28
Селихов близок к переходу в «Урал». Экс-вратарь «Спартака» приедет на сборы клуба в ОАЭ (Metaratings)
10сегодня, 15:27
Дзюба собрал идеального футболиста: удар Халка, скорость Самошникова, техника Данни, дисциплина Оздоева, интеллект Ракицкого, харизма и лидерские качества самого Артема
15сегодня, 14:58Видео
Директор «Ростова» Рыскин о возможном уходе Карпина: «Не готов комментировать слухи и предположения»
8сегодня, 14:55
Невилл о травмах «Арсенала»: «Не сочувствую им – они знали, что им не хватает центрального нападающего. У них уже было две чемпионские гонки, они понимали, что это такое»
13сегодня, 14:39
Рекомендуем