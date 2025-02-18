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Гвардиола про удаление Беллингема: «Хорошо владею английским, но не понимаю разницы между fuck off и fuck you. Судей лучше оставить в покое»

Пеп Гвардиола прокомментировал удаление Джуда Беллингема.

«Я хорошо владею английским, но не понимаю разницы между fuck off и fuck you (fuck you – это аналог русского «иди на ###». А fuck off – русского «########» – Спортс’‘).

Но важно намерение, а не само оскорбление. Лучше всего так не поступать и оставить судей в покое.

Решения принимались всегда. Стоит спросить Беллингема, каково было его намерение. Вот что важно.

Может, если оскорбить кого-то с широкой улыбкой на лице – это будет не так страшно?» – сказал главный тренер «Манчестер Сити» перед матчем с «Реалом».

Испания обсуждает Fuck off Джуда: «Реал» злится на судей, Флик просит игроков «Барсы» не спорить

Fuck you и fuck off – одно и то же. Аргументы Беллингема и «Реала» не работают

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoДжуд Беллингем
logoпремьер-лига Англия
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