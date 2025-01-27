Судьи в Германии начнут объяснять решения после ВАР со следующего тура. Идея будет опробована в матчах «Баварии» и «Байера»
Судьи в Германии начнут объяснять свои решения.
Со следующего тура в Бундеслиге и втором дивизионе Германии запускается эксперимент, в рамках которого арбитры будут объяснять свои решения после просмотра видеоповтора. Это нововведение будет касаться тех случаев, когда главный арбитр сам посмотрит повтор на мониторе ВАР или изменит решение после подсказки видеоассистента.
Впервые идея будет опробована в пяти матчах: «Бавария» – «Хольштайн Киль», «Санкт-Паули» – «Аугсбург», «Фортуна» – «Ульм», «Айнтрахт» – «Вольфсбург», «Байер» – «Хоффенхайм». В дальнейшем эксперимент также будет проводиться на стадионах дортмундской «Боруссии», «Фрайбурга», «Лейпцига» и «Гройтер Фюрта».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Die Rheinpfalz
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