«Хоффенхайм» за 10 млн евро купил 18-летнего вингера «Хаммарбю» Туре
«Хоффенхайм» объявил о покупке Базумана Туре.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Хоффенхайм» заплатил шведскому «Хаммарбю» 10 млн евро.
18-летний вингер подписал контракт до 2029 года.
Фото: x.com/tsghoffenheimEN
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Хоффенхайма»
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