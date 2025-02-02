«Байер» победил «Хоффенхайм» (3:1) – команда Хаби Алонсо не проигрывает в Бундеслиге с августа. Бонифасе, Фримпонг и Шик забили, Гримальдо удалили на 61-й
«Байер» победил «Хоффенхайм» (3:1) в 20-м туре Бундеслиги.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Виктор Бонифасе открыл счет на 15-й минуте. Джереми Фримпонг на 19-й увеличил преимущество хозяев. Патрик Шик отличился на 51-й минуте.
Алекс Гримальдо был удален на 61-й минуте. Гифт Орбан сократил отставание в счете на 62-й.
Команда Хаби Алонсо потерпела единственное поражение в этом сезоне Бундеслиги 31 августа, проиграв «РБ Лейпциг» (2:3). С тех пор «Байер» не уступает в чемпионате Германии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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