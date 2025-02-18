Анчелотти о словах Пепа «вероятность пройти дальше – 1%»: «На самом деле он так не думает, как и мы не думаем, что наши шансы – 99%. У «Реала» есть небольшое преимущество»
Говоря о противостоянии с «Реалом» в Лиге чемпионов, главный тренер «горожан» заявил: «Вероятность пройти дальше – 1%, если спросить до игры. Все понимают, что такое победить на «Бернабеу» в таком положении. Но раз шанс есть, мы им воспользуемся».
Первая игра этих команд завершилась победой мадридцев со счетом 3:2. Ответная встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 19 февраля.
– Вы верите словам Гвардиолы о том, что их шанс на проход в следующий раунд составляют всего один процент?
– На самом деле он так не думает. Я спрошу его завтра перед игрой. Он думает, что у него более высокие шансы, так же как и мы не думаем, что вероятность нашей победы – 99%.
Мы думаем, что у нас есть небольшое преимущество, мы должны воспользоваться им и сыграть так же, как и в первом матче, который прошел хорошо, – сказал главный тренер «Реала».
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