Гвардиола о проблемах «Сити» из-за травмы Родри: «Он лучший игрок мира. Требл с «Барселоной» – добился бы я этого без Месси? Но в одной игре может быть что угодно, надо хотя бы напугать «Реал»
Пеп Гвардиола объяснил возникшие у «Манчестер Сити» проблемы.
«Мы всегда были машиной. Мы можем проиграть на 94-й минуте, но мы восемь лет были машиной, каждые три дня. Никто не добивался подобного в Англии. Никто в истории.
В отдельно взятом матче произойти может что угодно. Я знаю, что произошло в этом сезоне. Мы могли проиграть 0:3, а в другие годы мы приехали бы с преимуществом в семь мячей.
Дело в Родри? Возможно, ведь он лучший футболист мира. Я выиграл требл с «Барселоной» – добился бы я этого без Месси?
У тренеров всегда возникают проблемы, и в этом году нам не удается найти решение. Посмотрим, сможем ли мы завтра все изменить. Надо сыграть в футбол, надо подправить некоторые детали и хотя бы напугать «Реал», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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