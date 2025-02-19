Гвардиола о проблемах «Сити» из-за травмы Родри: «Он лучший игрок мира. Требл с «Барселоной» – добился бы я этого без Месси? Но в одной игре может быть что угодно, надо хотя бы напугать «Реал»

Пеп Гвардиола объяснил возникшие у «Манчестер Сити» проблемы.

«Мы всегда были машиной. Мы можем проиграть на 94-й минуте, но мы восемь лет были машиной, каждые три дня. Никто не добивался подобного в Англии. Никто в истории.

В отдельно взятом матче произойти может что угодно. Я знаю, что произошло в этом сезоне. Мы могли проиграть 0:3, а в другие годы мы приехали бы с преимуществом в семь мячей.

Дело в Родри ? Возможно, ведь он лучший футболист мира. Я выиграл требл с «Барселоной» – добился бы я этого без Месси ?

У тренеров всегда возникают проблемы, и в этом году нам не удается найти решение. Посмотрим, сможем ли мы завтра все изменить. Надо сыграть в футбол, надо подправить некоторые детали и хотя бы напугать «Реал », – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».