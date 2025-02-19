«Бавария» не проигрывает дома в ЛЧ 21 матч. Последнее поражение – 2:3 с «ПСЖ» в апреле 2021-го
«Баварии» продлила домашнюю беспроигрышную серию в Лиге чемпионов до 21 матча.
На этом отрезке мюнхенцы одержали 16 побед и 5 раз сыграли вничью.
Последний раз «Бавария» проигрывала на своем поле в турнире в апреле 2021 года – в первом матче 1/4 финала против «ПСЖ» (2:3).
Во вторник мюнхенцы сыграли дома вничью с «Селтиком» (1:1, первая игра – 2:1) в ответном стыковом матче и вышли в 1/8 финала.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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