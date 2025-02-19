Компани про 1:1 с «Селтиком»: «У «Баварии» было много шансов забить 2-3 гола. Мы потратили много сил за последние дни, в итоге – 8-очковый отрыв в Бундеслиге и выход в следующий раунд ЛЧ»

Венсан Компани прокомментировал ничью с «Селтиком» (1:1) в Лиге чемпионов.

«С трудом добытая ничья. Считаю, у нас было много возможностей забить 2-3 гола во втором тайме.

Контекст важен: мы потратили много сил за последние 6 дней. В итоге мы сохранили 8-очковый отрыв в Бундеслиге и прошли в следующий раунд в Лиге чемпионов. Сейчас у нас будет время на восстановление.

Конечно, мы всегда хотим доминировать и значительно превосходить соперника, особенно на «Альянц Арене ». Но результат всегда первичен.

Мы извлечем урок из этой игры. Как я уже сказал, надо смотреть на контекст, мы провели слишком много матчей. Три дня назад мы упорно сражались с «Байером », шесть дней назад – бились в гостях у «Селтика » за результат, который сегодня нам помог», – сказал главный тренер «Баварии».