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«Бавария» в 17-й раз подряд вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Бавария» продолжает стабильно выходить в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команда Венсана Компани одолела «Селтик» (2:1, 1:1) по сумме стыковых матчей и прошла дальше.

В последний раз мюнхенцы не попадали в число 16 лучших команд турнира в сезоне-2007/08 – тогда они вообще не участвовали в ЛЧ и уступили «Зениту» в полуфинале Кубка УЕФА (1:1, 0:4). С тех пор у них 17 выходов в 1/8 финала подряд.

Начиная с 2020 года «Бавария» не вылетает раньше четвертьфинала.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
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