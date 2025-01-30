Гасперини о 9-м месте: «Взяли деревянную медаль. «Аталанте» нравится в ЛЧ, это не барный турнир. Для нас это праздник»

Джан Пьеро Гасперини пошутил, что «Аталанта» собирается выиграть ЛЧ.

В последнем матче общего этапа бергамаски сыграли вничью с «Барселоной» (2:2) и заняли девятое место. Первые восемь команд вышли в 1/8 финала, команды с девятого по 24-е место – в раунд плей-офф.

– Больше удовлетворения от выхода в плей-офф или сожаления от того, что не попали в восьмерку лучших?

– Не с чем сравнивать, это первый турнир в таком формате. Мы в Лиге чемпионов, посмотрим, что будет в матчах со «Спортингом» или «Брюгге». Сегодня мы, возможно, не выиграли чемпионский кубок, но получили медаль.

Мы «Аталанта », мы должны быть счастливы играть в Лиге чемпионов, проверять себя на уровне лучших европейских команд.

– Вам нравится новый формат ЛЧ?

– Нет, ха-ха-ха. Шучу. Мы взяли деревянную медаль. Нам нравится играть в Лиге чемпионов. Для нас это возможность, праздник. Это Лига чемпионов, а не барный турнир.

– Вы сыграли вничью с «Барселоной», а она заняла второе место. Какая у вас цель в Лиге чемпионов?

– Выиграть Лигу чемпионов. А вообще нет, цель – требл, – со смехом сказал тренер «Аталанты».