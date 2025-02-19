«Аталанта» проиграла «Брюгге» (1:3) и вылетела из Лиги чемпионов. На победу бельгийцев давали 7.00
«Брюгге» победил «Аталанту» (3:1) на выезде в ответном стыковом матче ЛЧ.
Бельгийский клуб котировался явным андердогом встречи за 7.00. На победу «Аталанты» давали коэффициент 1.48.
По итогам двухматчевого противостояния «Брюгге» вышел в 1/8 финала ЛЧ. После жеребьевки на проход бельгийцев можно было поставить за 3.10, на проход итальянского клуба – за 1.40.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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