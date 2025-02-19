«Аталанта» проиграла «Брюгге» (1:3) и вылетела из Лиги чемпионов. На победу бельгийцев давали 7.00

«Брюгге» победил «Аталанту» (3:1) на выезде в ответном стыковом матче ЛЧ.

Бельгийский клуб котировался явным андердогом встречи за 7.00. На победу «Аталанты» давали коэффициент 1.48.

По итогам двухматчевого противостояния «Брюгге» вышел в 1/8 финала ЛЧ. После жеребьевки на проход бельгийцев можно было поставить за 3.10, на проход итальянского клуба – за 1.40.

Ставки на Спортсе

«Когда ты букмекер, цена растет вдвое». Экс-шеф маркетинга «Фонбета» работала с Овечкиным, «Реалом» и «ПСЖ», а сейчас познает Африку