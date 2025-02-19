«Аталанта» выиграла 1 из 6 последних матчей. Бергамаски вылетели из Кубка и ЛЧ за это время
«Аталанта» одержала лишь одну победу в последних шести играх.
Сегодня бергамаски уступили «Брюгге» (1:3) в Лиге чемпионов и покинули турнир.
С 29 января «Аталанта» также сыграла вничью с «Барселоной» (2:2), «Торино» (1:1) и «Кальяри», уступила «Брюгге» (1:2) в первом стыковом матче и «Болонье» (0:1) в четвертьфинале Кубка Италии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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