«Аталанта» не забила «Брюгге» с пенальти после фола Цолиса на Куадрадо. Миньоле сделал сэйв после удара Лукмана
«Аталанта» не реализовала пенальти в матче с «Брюгге».
На 57-й минуте ответного стыкового матча Лиги чемпионов (1:3, второй тайм) Христос Цолис сфолил в штрафной площади на Хуане Куадрадо. Главный арбитр встречи Феликс Цвайер после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый в пользу «Аталанты» и показал хавбеку «Брюгге» желтую карточку.
Подошедший к точке Адемола Лукман не смог реализовать пенальти – Симон Миньоле сделал сэйв после удара форварда «Аталанты».
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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