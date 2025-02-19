«Аталанта» не забила «Брюгге» с пенальти после фола Цолиса на Куадрадо. Миньоле сделал сэйв после удара Лукмана

«Аталанта» не реализовала пенальти в матче с «Брюгге».

На 57-й минуте ответного стыкового матча Лиги чемпионов (1:3, второй тайм) Христос Цолис сфолил в штрафной площади на Хуане Куадрадо. Главный арбитр встречи Феликс Цвайер после просмотра видеоповтора назначил 11-метровый в пользу «Аталанты» и показал хавбеку «Брюгге » желтую карточку.

Подошедший к точке Адемола Лукман не смог реализовать пенальти – Симон Миньоле сделал сэйв после удара форварда «Аталанты».

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.