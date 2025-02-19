Капитан «Аталанты» Толои удален за попытку бросить мяч в де Кейпера и толчок защитника «Брюгге» в спину

Рафаэл Толои получил красную карточку за неспортивное поведение.

На 86-й минуте матча Лиги чемпионов защитник «Брюгге » Максим де Кейпер встал перед защитником «Аталанты» и помешал тому быстро ввести мяч из-за боковой.

Капитан итальянской команды, разозлившись, сперва попытался бросить в соперника мяч, но поскользнулся и упал. Поднявшись, Толои побежал за бельгийцем и толкнул того в спину. Де Кейпер рухнул на газон.

Главный судья Феликс Цвайер принял решение удалить футболиста «Аталанты».

Изображения: кадры из трансляции Okko