Костакурта винит Тео в вылете «Милана» из ЛЧ: «Его ошибки нельзя ни принять, ни оправдать. У Эрнандеса худший сезон в карьере, и эта игра – вишенка на торте»

Алессандро Костакурта раскритиковал выступление «Милана» в Лиге чемпионов.

Команда Сержиу Консейсау вылетела от «Фейеноорда » на этапе стыковых матчей. Вторую игру она заканчивала вдесятером вследствие удаления Тео Эрнандеса .

«Сегодня на сезон «Милана » обрушился огромный топор.

Я давно уже не видел такого количества ошибок в двухматчевом противостоянии. Их нельзя ни принять, ни оправдать, особенно те, что совершил Тео, учитывая его опыт. Это худший сезон в его карьере, и сегодняшняя игра стала вишенкой на этом торте.

Можно смело утверждать, что в вылете «Милана» виноват именно Эрнандес», – сказал бывший защитник «россонери» в эфире Sky Sport Italia.