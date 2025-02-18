Костакурта винит Тео в вылете «Милана» из ЛЧ: «Его ошибки нельзя ни принять, ни оправдать. У Эрнандеса худший сезон в карьере, и эта игра – вишенка на торте»
Алессандро Костакурта раскритиковал выступление «Милана» в Лиге чемпионов.
Команда Сержиу Консейсау вылетела от «Фейеноорда» на этапе стыковых матчей. Вторую игру она заканчивала вдесятером вследствие удаления Тео Эрнандеса.
«Сегодня на сезон «Милана» обрушился огромный топор.
Я давно уже не видел такого количества ошибок в двухматчевом противостоянии. Их нельзя ни принять, ни оправдать, особенно те, что совершил Тео, учитывая его опыт. Это худший сезон в его карьере, и сегодняшняя игра стала вишенкой на этом торте.
Можно смело утверждать, что в вылете «Милана» виноват именно Эрнандес», – сказал бывший защитник «россонери» в эфире Sky Sport Italia.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
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