Уокер про 1:1 с «Фейеноордом»: «Милан» контролировал игру, в начале 2-го тайма на поле была только одна команда. Удаление Тео изменило ход матча – он не симулировал, по-моему»
Кайл Уокер высказался после вылета «Милана» из Лиги чемпионов.
В ответном стыковом матче «Милан» и «Фейеноорд» сыграли вничью (1:1). Нидерландский клуб вышел в 1/8 финала по сумме двух встреч благодаря победе в первой игре.
На 51-й минуте «Милан» остался в меньшинстве после второй желтой карточки Тео Эрнандеса – защитник симулировал столкновение с Гивайро Реадом и упал на газон.
– Мы контролировали игру в первом тайме, а в начале второго на поле была только одна команда. Затем судья принял решение, и ход матча изменился.
– Что произошло во втором тайме?
– Удаление Тео. Не знаю, симулировал ли он. По-моему, нет, контакт был. Но я еще не видел повтора, – сказал защитник «Милана».
Глупость дня (недели? года?) – 2-я желтая Тео за такую симуляцию. Подставил «Милан»: вылет из ЛЧ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: TuttoMercatoWeb
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