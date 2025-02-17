«Фламенго» об интересе «Зенита» к Жерсону: «Ни один важный игрок не будет продан в это трансферное окно»

«Фламенго» не станет продавать ключевых игроков.

Ранее стало известно, что «Зенит » предложил 18 млн евро за полузащитника Жерсона Сантоса , однако бразильский клуб отказывается вести переговоры о трансфере капитана.

«Фламенго» подтверждает, что ни один игрок, считающийся незаменимым для клуба, не будет продан в это трансферное окно, как уже подчеркнул технический директор по футболу Жозе Боту.

«Фламенго » постоянно получает запросы по своим игрокам, но это решение останется неизменным», – говорится в заявлении клуба.