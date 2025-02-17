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«Фламенго» об интересе «Зенита» к Жерсону: «Ни один важный игрок не будет продан в это трансферное окно»

«Фламенго» не станет продавать ключевых игроков.

Ранее стало известно, что «Зенит» предложил 18 млн евро за полузащитника Жерсона Сантоса, однако бразильский клуб отказывается вести переговоры о трансфере капитана.

«Фламенго» подтверждает, что ни один игрок, считающийся незаменимым для клуба, не будет продан в это трансферное окно, как уже подчеркнул технический директор по футболу Жозе Боту.

«Фламенго» постоянно получает запросы по своим игрокам, но это решение останется неизменным», – говорится в заявлении клуба.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Lance
logoЗенит
logoЖерсон Сантос
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возможные трансферы
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